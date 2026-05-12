D-100'de zincirleme facia: 2 yaralı

İstanbul'un ana damarı D-100 Karayolu'nda gece saatlerinde "zincirleme facia" yaşandı! Küçükçekmece istikametinde yan yola girmek isteyen bir otomobilin neden olduğu kazada toplam 3 araç birbirine girdi.

Motosikletliyi Altına Aldı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri önündeki motosikletliye çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.