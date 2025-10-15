PODCAST CANLI YAYIN
Tuzla’da tersanede patlama: 3 işçi yaralandı

Tuzla’da tersanede patlama: 3 işçi yaralandı

İstanbul Tuzla’da tadilat çalışması yapılan bir geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Tuzla'daki bir tersanede tadilatı süren geminin makine dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlamada 3 işçi yaralandı.

Ekipler Hızla Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, tersane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Bunlar da Var

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle