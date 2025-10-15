Olay, Tuzla'daki bir tersanede tadilatı süren geminin makine dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlamada 3 işçi yaralandı.

Ekipler Hızla Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, tersane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.