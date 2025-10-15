Tuzla’da tersanede patlama: 3 işçi yaralandı
İstanbul Tuzla’da tadilat çalışması yapılan bir geminin makine dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi yaralanırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
Olay, Tuzla'daki bir tersanede tadilatı süren geminin makine dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen patlamada 3 işçi yaralandı.
Ekipler Hızla Sevk Edildi
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, tersane çevresinde güvenlik önlemleri alındı.