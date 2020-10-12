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Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 12 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 12 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
12.10.2020 19:21

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

Koca açıklamasında, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerine yer verdi.

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