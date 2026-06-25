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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana gelen feci kazada, Milletvekili Öztürk'ün kullandığı otomobil kavşaktaki başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle paramparça olan diğer aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kavşakta Feci Çarpışma

Kaza, Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan Milletvekili Ercan Öztürk idaresindeki otomobilin, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Metin Sarıbaş kontrolündeki araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın yıkıcı etkisiyle araçlar savrulurken, yolda tam anlamıyla bir can pazarı kuruldu.

Diğer Sürücü Kurtarılamadı

Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka otomobil adeta paramparça olarak hurdaya döndü. Kazayı gören çevre sakinlerinin ve diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, diğer aracın sürücüsü Metin Sarıbaş'ın çarpmanın etkisiyle olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Milletvekili ve Oğlu Yaralandı

Meydana gelen feci kazada, lüks otomobili kullanan Milletvekili Ercan Öztürk ile araçta yolcu konumunda bulunan oğlu Muhammet Öztürk hafif şekilde yaralandı. Yaralı baba ve oğul, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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