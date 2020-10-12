Yanan ormanlar nasıl yeşillendiriliyor? A Haber ekipleri olay yerinden aktardı

Türkiye'de son dönemlerde çıkan orman yangınları sonrası çok sayıda orman, yok oldu. Peki, yanan ormanlar nasıl yeşillendiriliyor? Ağaçlandırma süreci ne kadar sürede tamamlanıyor? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 1992'de çıkan yangında küle dönen alanın nasıl yeşillendirildiğini anlattı. Ege Bölgesi'nde çıkan en büyük orman yangınlarından biri olan yangın sonrası başlatılan ağaçlandırma seferberliği sonucunda 28 yılda dikilen 1 milyon 100 adet ağaç ile birlikte orman eski haline döndü.