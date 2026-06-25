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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

İstasyon Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybolan sürücünün refüje çarpıp devrildiği kaza çevredekileri korkuttu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

Direksiyon Hakimiyetini Kaybedip Refüje Çarptı

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil, orta refüje çarptıktan sonra devrildi. 2 kişinin hafif yaralandığı feci kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza, Bozüyük-Bilecik kara yolunun İstasyon Mahallesi geçişinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ani bir manevrayla yol ortasındaki refüje bindirdi.

Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın şiddetiyle yol üzerinde bir süre sürüklenen otomobil, yan devrilerek durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan annesi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza nedeniyle Bozüyük-Bilecik kara yolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden tamamen trafiğe açıldı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar çevredeki bir esnafın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın refüje çarpması ve ardından devrilerek sürüklenme anları net bir şekilde yer aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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