MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun Hatay'daki yangın sonrası, "PKK'yı neden kınamadınız?" sorusu üzerine konuşan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Her gün kınasak ne olacak? Bu nasıl bir bakış açısı?" sözlerini sarf etti. Skandal sözleriyle CHP yönetiminin bakış açısını bir kez daha özler önüne serdi.
CHP'li Tunç Soyer: PKK'yı kınasak ne olacak?
- CHP'li Tunç Soyer: PKK'yı kınasak ne olacak?
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