Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında...

29.04.2020 10:11

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00'da basın açıklaması yapacak.







TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'a yükseldiğini açıkladı.







Bakanlık, son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 92 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 114 bin 653, can kaybının ise 2992 olduğunu bildirdi.