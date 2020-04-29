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    • Eğitim
    • 29.04.2020 09:01
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    • 29.04.2020 09:13
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    Son dakika: ? açıklama yapacak

    Son dakika haberi... , koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un Bakanlık merkez binasındaki açıklaması saat 10.30'da başlayacak.

    Okullar ne zaman açılacak? Gözler Bakan Selçuk'da

    , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapacağı görüşmenin ardından nihai karara varacak. Böylece normal şartlarda 30 Nisan'a kadar kapalı tutulmasına karar verilen okullar için yeni açıklama yapılmış olacak.

    23 Mart'ta başlamıştı. Yeni alınan kararla bu süreç 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Okulların açılması halinde eğitim öğretime mayıs ayından itibaren başlanabileceğini belirten Bakan Selçuk, telafi eğitimleri için de hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk, çocukların dinlenmelerini de önemsediklerini belirterek, "Okullar ne zaman açılırsa açılsın, Temmuz ve ağustos aylarında eğitim planlamıyoruz. Telafi eğitimleri için mayıs-haziran veya eylül ekim ayları daha fazla öne çıkıyor" demişti.

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