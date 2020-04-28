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    • 28.04.2020 19:07
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    Son dakika: Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberine göre vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.

    Bakan Koca Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
    vaka ve vefat sayılarını açıkladı. Son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 114 bin 653, can kaybı 2992 oldu.








    Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım."ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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