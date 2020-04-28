Corona virüs tablosu! 28 Nisan vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Koronavirüs CANLI harita

Corona virüs 28 Nisan vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu sorusu hakkındaki araştırmalar akşam saatlerinden itibaren artış gösterdi. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 24 saatte vaka sayısının 2 bin 131, vefat sayısının 95, toplam vefat sayısının 2 bin 900 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşıldığını belirtilmişti. Peki, 28 Nisan vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte Corona virüs tablosu...
28 NİSAN VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
27 NİSAN VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 143 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 131 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 95 hasta vefat etti, 4 bin 651 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 918 bin 885, toplam vaka sayısı 112 bin 261, toplam vefat sayısı 2 bin 900, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1736, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 882, toplam iyileşen hasta sayısı 33 bin 791 oldu.
"BİR GÜN İÇİNDE İYİLEŞEN EN YÜKSEK HASTA SAYISINA ULAŞTIK"
Bakan Koca, paylaşımında, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım." ifadesini kullandı.
RUSYA'DAKİ AKCİĞER HASTASI TIP ÖĞRENCİSİ AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.