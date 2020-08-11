Koronavirüs aşısı bulundu mu? Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü’den A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

11.08.2020 15:22

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılarak küresel salgına dönen yeni tip koronavirüs hastalığına ilişkin aşı bulma çalışmaları sürerken, Rusya’dan umutlandıran bir haber geldi. Rus lider Putin aşının tescil edildiğini duyurdu. Türkiye’deki aşı çalışmalarında da büyük bir aşama kaydettiği bilgisi geldi. A Haber canlı yayınına katılan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü aşı çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Rusya'dan gelen haberler heyecan ve umut verici. Bir dönüm noktası bu. Şaşırtıcı değil beklediğimiz bir gelişme ama ne olursa olsun hep sözünü ettiğimiz merakla beklediğimiz aşının bugün itibarıyla tescillenmiş olması bizim için çok sevindiriciydi. Umarım bu aşı uygulaması bir an önce başlar. İhtiyacı karşılayacak ölçüde de aşı üretilir. Çünkü aşının bulunmuş ve tescillenmiş olması çok önemli bir basamak. Gerekli çalışmaların yapıldığı da belirtildi. Yani ruhsatlandırma öncesi yapılması gereken çalışma ve araştırmalar da yapılmış. Dolayısıyla bundan sonra üretime geçilecek. Burada sorun çok fazla talep olacak. Yeryüzünde 8 milyar insan var ve herkese aşının yapılması gerekecek. O açıdan çok ihtiyaç olduğu belli. Aşının paylaşımı, finanse edilmesi, uygulanması gibi süreçler de zaman alacaktır. Baktığımız zaman 1 yıl daha belki aşıya rağmen salgın devam edecek diye düşünebiliriz.

TÜRKİYE'DE AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Tabi her ülkede bu sürecin farklı seyrettiğini biliyoruz. Virüsün dağılımı ve genetik değişikliği var. Kendi aşımızı üretiyor olmamız bizim için çok daha önemli ve değerli olacaktır. Zaten bahsettiğimiz gibi aşının paylaşımı ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Çok fazla bunu üretmek ve çoğaltmak da kolay değil. O yüzden Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarının başarılı olduğunu duymak sevindirici. Aşımızın hayvan deneylerini tamamladığını duymuş olduk. İnsandaki klinik deney aşamasına kadar gelmiş. Bu da bu aşamaya kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Bundan sonraki aşamalar da hızlı bir şekilde tamamlanırsa önümüzdeki yıl kendi aşımızı üretip kullanıma sunabiliriz.