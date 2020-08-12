Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de silah operasyonu

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda kurusıkıdan bozma 21 silahla 23 adet fişek ele geçirildi. S.S. ve İ.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Ağustosta Küçükçekmece'de operasyon düzenledi. Operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi. S.S. ve İ.E. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.