AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a tepki: "AK Kadınlar hiçbir zaman 'papatya' olmamıştır"

11.08.2020 15:32

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuştur, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır." dedi. Çam, "AK Parti'li kadınlar, diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak, siyaset yapmaya özen göstermiştir. AK Kadın hareketi, asla bir feminist hareket değildir. AK Kadınlar hiçbir zaman 'papatya' olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Çam, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'li kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Çam, "AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuştur, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır." diye konuştu.

Çam, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıkların da Dilipak hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak, partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir." diyen Çam, AK Parti'nin kurulduğu günden beri kadınlara yönelik duruşunun, özel desteklerinin ve ayrımcılıkla mücadelesinin sürdüğüne dikkat çekti.

"BUGÜNE KADAR ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir" sözünü anımsatan Çam, AK Parti'nin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla, bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini dile getirdi.

Çam, "AK Parti, eğitimde, sağlıkta, sosyal politikalar alanında, ekonomide, istihdamda, ayrımcılık ve şiddetle mücadelede, kadını, aileyi ve çocuğu koruyan pek çok yasal düzenlemeyle kadının statüsünü ve toplumdaki yerini dünya standartlarının üzerine çıkartmıştır." diye konuştu.

Kadınların karar alma mekanizmaları olan merkezi ve yerel meclislerde, tarihin en yüksek katılımı sağlandığının altını çizen Çam, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere siyasette, bürokraside, yargıda, güvenlikte, akademide, eğitim kurumlarında kılık ve kıyafet ayrımcılığının kaldırıldığını söyledi.

Çam, "Bunlar öyle birilerinin 5, 10 bin tweet atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılacak başarılar değildir." dedi.

"AK KADINLAR HİÇBİR ZAMAN 'PAPATYA' OLMAMIŞTIR"

Lütfiye Selva Çam, AK Parti'li kadınların, disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken, kadın kimliğiyle siyasal hayata katkı vermeye gayret gösterdiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti:

"AK Parti'li kadınlar, diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak, siyaset yapmaya özen göstermiştir. AK Kadın hareketi, asla bir feminist hareket değildir. AK Kadınlar hiçbir zaman 'papatya' olmamıştır."

AK Parti'li kadınların, AK Parti'li ve AKP'li olarak ayrıştırılamayacağını belirten Çam, "AK Kadınlar dürüst, ahlaklı ve vatansever kadınlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız, o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz." dedi.

"UMARIZ KİMSE KALEMİNİ SİYASAL TEHDİT ARACINA DÖNÜŞTÜRMEZ"

Tepkilere rağmen herhangi bir pişmanlık, mahcubiyet ve rücu etme çabasının olmadığını gördüklerini, bunların aksine, inançların ve değerlerin istismarı üzerinden yanıltıcı yazı ve paylaşımlara devam edildiğine dikkat çeken Çam, hiçbir gelir ve menfaati olmadan, görevini yapmaya çalışan kadınlara hakaret eden, kirli ve çirkin zihniyeti kınadıklarını söyledi.

Çam, "Umarız ki, genel merkezimizden, 81 ilimiz ve 922 ilçemizden 5 milyona ulaşan kadın üyemiz adına yapılan bu çağrılar vesilesi ile bundan sonra kimse kalemini, siyasal tehdit aracına dönüştürmez." diye konuştu.



BİRÇOK İLDE SUÇ DUYURUSU

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Serpil Yurdaışık, il binasında yaptığı Yeni Akit gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak'ın ifadelerine ilişkin açıklamasında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu söyledi.

Dilipak'ın ifadelerinden rahatsız olduklarını belirten Yurdaışık, "Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir." dedi.

AFYONKARAHİSAR

AK Parti Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de Dilipak'ın ifadelerini bir psikolojik şiddet olarak gördüklerini söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, kadınlara yönelik duruşuyla örnek olduğuna dikkati çeken Ertürk, "AK Parti Genel Merkez, partinin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarla birlikte söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

KARAMAN

AK Parti Karaman Kadın Kolları Başkan Vekili Zahide Hıdır ise partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Bu tür açıklamaların kitleleri birbirlerine düşürme amacı taşıdığını savunan Hıdır, "Partimizin kurulduğu günden bugüne, 19 yıldır liderimizin kadınlara yönelik duruşu, özel destekleri ve ayrımcılıkla mücadelesi samimi ve güçlü bir şekilde devam etmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir." ifadelerini kullandı.

Hıdır, AK Parti'li kadınların büyük fedakarlıklarla ülkeye hizmet için çalıştığını vurguladı.

AKSARAY

AK Parti Aksaray İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat da il binasında düzenlediği basın toplantısında, Dilipak hakkında yargıya başvurulduğunu dile getirerek, "Bununla birlikte, eş zamanlı olarak genel merkez kadın kolları başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk." dedi.

AK Partili kadınların dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluştuğunu dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin yatıştırmalar ile rencide edemez ve incitemez."