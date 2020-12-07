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MSB duyurdu! Haftanin ve Zap bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu! Haftanin ve Zap bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre, Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK&#39;lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/rGe1AMhx4N

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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