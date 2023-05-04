İstanbul Kadıköy'de istek şarkı cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 4 yıl boyunca kargo şirketinde çalışan 30 yaşındaki Cihan Aymaz, işinden ayrılınca sokaklarda şarkı söylemeye başladı. Dün akşam 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımda şarkı söyleyen Aymaz'la, alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin istek şarkı istemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Mehmet Caymaz, Cihan Aymaz'a bıçakla saldırdı. Yaralanan Aymaz denize düştü. Ardından Mehmet Caymaz'da denize atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet dolu anlara ilişkin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADIKÖY'de istek şarkı tartışmasında 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Mehmet Caymaz'ın ifadesinde, "Cihan Aymaz isimli şahıs da müzik çalan grubun içerisindeydi. O esnada ben şahıslara seslenerek müzik çalmalarını istedim. Bu isteğimin üzerine karşıda bulunan müzik çalan grup bana bağırmaya başladı" dediği öğrenildi.



Kadıköy'de 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz, Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe çıkarılan Mehmet Caymaz "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SESLENEREK MÜZİK ÇALMALARINI İSTEDİM"

Mehmet Caymaz'ın savcılıktaki ifadesinde, "Konu ile alakalı savunmamı karakolda vermek istemedim. Polislerin taraflı davrandığını düşünüyorum. Beni darbettiler. Bu nedenle ifademi savcılık makamında vermek istedim. Ben vefat eden Cihan Aymaz isimli şahsı daha önceden tanımamaktayım. Akşam saatlerinde ben Kadıköy sahile tek başıma gittim. Orada kendim alkol alıyordum. Sahilde bir grup genelde saz ve org ile müzik çalmaktadır. Dün de bu şahıslar oradaydı. Cihan Aymaz isimli şahıs da müzik çalan grubun içerisindeydi. O esnada ben şahıslara seslenerek müzik çalmalarını istedim. Bu isteğimin üzerine karşıda bulunan müzik çalan grup bana bağırmaya başladı. Ben şahısların yanına doğru gidince beni tehdit etmeye başladılar. Dosyada tanık olarak ifade veren şahıslar aslında Cihan isimli şahsın arkadaşlarıdır. Birlikte müzik yaparlar. Bu grup 5 kişiydi ancak içlerinden 3'ü beni tehdit ettiler. Beni 'seni linç ederiz' şeklinde defalarca tehdit ettiler. Ben herhangi bir karşılık vermedim" dediği öğrenildi.

"BEN BU ŞAHSI ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Caymaz'ın ifadesinin devamında, "Sonrasında bu şahıslar bir anda benim üzerime doğru hamle yapıp bana vurmaya başladılar. Ben karşımda 3 kişi olması nedeni ile yanımda taşıdığım bıçağı cebimden dışarıya çıkardım. Üzerime doğru gelen şahıslara doğru bir defa savurdum. Bu savurma sonucu şahsın darbe alıp almadığını bilmiyorum. Aramızda arbede yaşandı. Arbede sonucu olay nedeni ile adını öğrendiğim Cihan isimli şahıs denize düştü. Diğer şahıslar bana saldırmaya devam ederken ben kavgayı bırakıp denize atladım. Denizde Cihan isimli şahsı kurtarmaya çalışırken Cihan beni boğmaya çalıştı. Ona rağmen ben Cihan'ı açıktan sahile doğru getirdim. Kıyıda bulunan arkadaşları Cihan'ı denizden çıkarttılar. Arkadaşları bana bıçak gösterip bana hitaben küfür ettiler. Bu şahıslar dosyada bulunan görgü tanıklarıdır. Ben bu şahısların beni bıçaklayacağını düşünüp denizden çıkmadım. Sonrasında sahil güvenlik ekipleri gelip beni aldılar. Ben bu şahsı öldürmek istemedim" dediği kaydedildi.

CİHAN AYMAZ DEFNEDİLDİ

KADIKÖY'de istek şarkı tartışmasında öldürülen sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.



Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında öldürülen Cihan Aymaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kayışdağı Merkez Camii'ne getirildi. Aymaz için burada cenaze töreni düzenlendi. Baba Hayrettin Aymaz tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aymaz, Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.