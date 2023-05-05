Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Çorum'da önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'da partisinin mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum.

'14 MAYIS, TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'

Çorum'da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum'un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yıkılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye'dir.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ufukta görülmüştür. 14 Mayıs seçimlerini cumhurun zaferi ile pekiştirmek lazım. Milli birlik ve kardeşlikle beraber yaşarız. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Aziz milletim sıra sende.

İstihdamı, yatırımı geliştirmek için aziz milletim sıra sende. Söz sizin ,karar sizin, bayrak sizin millet sizsiniz. Geleceğinizi karartmak isteyenler var.

'KILIÇDAROĞLU, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE YOL YÜRÜYOR'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim diyor. Kim kiminle yürür bakın siz. Biz halkımıza ne diyorsa bakıyoruz. Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile yol yürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van mitingleri bölücülüğün meydan okumasına sahne oldu.

Türklüğü anayasadan çıkaracağız demedi mi? Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Türklüğün anayasadan çıkarılması demek, kefendir. Türk milletini hiçbir alçak sökemez, buna güç yetiremez.



THE ECONOMİST'E TEPKİ

The Economist terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini iddia etmiş. 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyor. Haçlı bakiyeleri son kozlarını oynuyor. Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor. 14 Mayıs için mual hayal kuruyorlar. Etnik ve mezhep bölünmesine düşmüş Türkiye için ayin yapıyorlar, hevesleri boşunadır. Teröristin hükmü Türkiye'den geçmez.

Türkiye'yi düşüremezler, Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık yıllarına götüremezler. Zillet İttifakı'nın tek yaptığı makam taksiyesidir. Hazırladıkları birikimleri yoktur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde krizlere zamanında müdahale edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güvenlik ve barış iklimini geliştirmiştir. Kazanan Türkiye olmuştur.



Bunlar iş bilmez, erdem bilmez, ahlak bilmez. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak akılsızlıktır. İstiklal bizden yanadır, millet bizde yanadır. Tarih bizden yanadır.

'ZİLLET İTTİFAKI, TÜRKİYE DÜŞMANLARININ YOLUDUR'

Cumhur İttifakı'na zincir takmak hiçbir alçağın haddi değildir. Zillet İttifakı münasebetsizlerin ittifakıdır, münakaşanın ittifakıdır. Zillet İttifakı, Türkiye düşmanlarının yoludur.

Adil bir gelir dağılımı sağlamak için aziz milletim sıra sende. Terör örgütlerinin kökünü kazımak için aziz milletim sıra sende.

'EVETLERİNİZ 14 MAYIS'IN ZAFER MÜJDESİDİR'

Şimdi mühür sizde. Gelecek nesillerimize refah için yaşanacak bir gelecek bırakalım. İradeniz, irademizdir. Evetleriniz 14 Mayıs'ın zafer müjdesidir.