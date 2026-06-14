Mamak’ta vahşet: Önünü kesip kurşun yağdırdıkları anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2026 12:25

3 Araçla Adım Adım Takip Edip Önünü Kestiler

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet olan bir grup, hedef aldıkları adamın içinde bulunduğu otomobili 3 farklı araçla takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından, grubun içinde bulunduğu araçlar ani bir manevrayla şahsın otomobilinin önünü keserek ilerlemesini engelledi.

Silah Sesleri Yükseldi, Yerde Dakikalarca Darp Ettiler

Araçlardan hızla inen öfkeli grup, husumetli oldukları adamın üzerine yürüdü. Bu sırada gruptan bir kişinin silahını ateşlemesi üzerine büyük bir panik yaşandı. Silahtan çıkan kurşunun ardından can havliyle kaçmaya çalışan adam, peşinden koşan saldırganlar tarafından kısa sürede yakalandı. Gözü dönmüş grup, yere yatırdıkları şahsı dakikalarca tekme ve yumruklarla acımasızca darp etti.

Saldırganların elinden büyük bir çabayla ve güçlükle kurtulmayı başaran yaralı adam, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Vatandaşlar Korku İçinde İzledi

Mahalle ortasında yaşanan, silahların ve şiddetin havada uçuştuğu o tehlikeli anları çevredeki vatandaşlar büyük bir tedirginlik ve korku içinde izledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, 3 araçla kaçan saldırgan grubu yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.