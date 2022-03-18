İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 14 kişi yakalandı

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamadya göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK ile iltisaklı oldukları ileri sürülen ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.