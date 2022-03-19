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Müge Anlı'daki Semira Arslan davasında flaş gelişme! 2 amcaya tutuklama

Müge Anlı'daki Semira Arslan davasında flaş gelişme! 2 amcaya tutuklama
19.03.2022 11:41 - Son Güncelleme: 19.03.2022 11:50

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Semira Arslan Son Dakika! 2017'de kaybolan ve 2019'da zeytin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içinde cesedi bulunan Semira Arslan (17) ile ilgili davada 2 amcası 'cinayet', gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Daha önce de Semira ile birlikte yaşayan İbrahim D., tutuklanmıştı. Semira cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

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Altınözü ilçesinde 2017 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Semira Arslan'ın cesedi, 2019'da zeytin bahçesi içindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içine bulundu. Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu. Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma devam ederken, Semira Arslan'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 14 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, Semira Arslan'ın amcaları Retip A., Abdurezzak A., yengesi Halime A., komşusu Suriyeli Hasan E.A. ile birlikte yaşadığı İbrahim D. (38) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri 15 Mart'ta tamamlanan şüphelilerden İbrahim D., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan' çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Hasan E.A. ise serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 4'E ÇIKTI

Jandarmadaki işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından Retip A., Abdurezzak A., Halime A., ile Selim Ç. de nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Semira Arslan ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç., 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yengesi Halime A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Semira Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı, 4'e yükseldi.

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