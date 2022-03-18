Haberler Haber Videoları Karabükte şok intihar! Lise öğrencisi 2 arkadaş not bırakıp kendilerini ağaca iple asarak yaşamlarına son verdi!

Karabükte şok intihar! Lise öğrencisi 2 arkadaş not bırakıp kendilerini ağaca iple asarak yaşamlarına son verdi!

Karabükte şok intihar! Lise öğrencisi 2 arkadaş not bırakıp kendilerini ağaca iple asarak yaşamlarına son verdi!
18.03.2022 08:59 - Son Güncelleme: 18.03.2022 09:04

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Karabük'te lise öğrencisi 2 arkadaş Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bıraktıktan sonra kendilerini ağaca iple asarak yaşamlarına son verdi.

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Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Yusuf Ömer U. ve Oğuzhan U., sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı. 2 öğrenci, öğle saatlerinde, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı.

Okuldan çıkan arkadaşları, cep telefonundan kendilerine son atılan konuma göre Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti. Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.'yu bir ağacın dalında iple asılı buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuzhan U. ve Yusuf Ömer U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanında bulunan kağıtta 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bulundu.

VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE OLAY YERİNE GELDİ
Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı

Liseli iki arkadaşın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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