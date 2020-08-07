İzmir Kiraz'daki hastane yapımına CHP'li belediyeden engel!

07.08.2020 10:47

İzmir’in Kiraz ilçesinde bulunan Kiraz Devlet Hastanesi ilçenin ihtiyacını karşılayamayacak hale gelince yeni bina yapımı için karar verildi. Yeni hastane yapımına ise CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi engel oldu. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi, bölgeden aktardı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde bulunan Kiraz Devlet Hastanesi ilçenin ihtiyacını karşılayamayacak hale gelince yeni bina yapımı için karar verildi. Yeni hastane yapımına ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi engel oldu. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi, bölgeden aktardı.

HASTANEMİZİ GERİ İSTİYORUZ

Kiraz Devlet Hastanesi artık ihtiyaca cevap veremeyince AK Partili Kiraz Belediyesi hemen yeni devlet hastanesi için harekete geçti ihaleler yapıldı tamamlandı ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bu hayırlı işe engel oldu. CHP'li Belediye konuyu yargıya taşıdı yargı ise yürütmeyi durdurma kararı aldı. "Mahkemeler açıldığından geri döneceğini biliyoruz" diyen hastane personeli , "Artık ilçemize yetmeyen bir hastanemiz var 5 hekimle çalışıyoruz fakat bu hekimlerin birçoğunu görevlendirmeyle getirmek zorunda kalıyoruz. Biz hastanemizi geri istiyoruz" şeklinde konuştu. Hastanenin yapılıp yapılmaması için yargının kararı bekleniyor.