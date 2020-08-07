Muharrem İnce'nin yeni parti çalışmaları CHP'de panik yarattı! Kılıçdaroğlu'ndan İnce talimatı

07.08.2020 12:49

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Muharrem İnce ile parti yönetimi arasındaki soğukluk, geçtiğimiz günlerde yapılan kurultay seçimlerine de yansımıştı. İnce Kurultay seçimlerinin yapıldığı salonda en arka sıralara atılmış bunun ardından Ankara kulisleri hareketlenmişti. Muharrem İnce’nin yeni parti hazırlıkları CHP’de panik havası yarattı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partililere, 'Susun, İnce'ye cevabı ben vereceğim' talimatı verdi.

Ankara kulislerini çalkalayan Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları, CHP'yi derinden sarstı. Muharrem İnce'nin partiden ayrılaağına ihtimal veremeyenler büyük şok yaşarken, İnce'ye karşı hemen cephe açıldı. İnce'nin adı haine çıkarılırken, part içinde bir grup ise İnce'yi savundu. Panik havası yaşanan partide, Kılıçdaroğlu'ndan jet talimat geldi. Kılıçdaroğlu, İnce konusunda yalnızca kendisinin yanıt vereceğini söyledi, partililere 'Susun' dedi.

İNCE'NİN ADI HAİNE ÇIKTI

CHP'nin en eski üyeleri arasında yer alan ve partinin birçok kademesinde görev yapmış, son olarak da Cumhurbaşkanı adayı olmuş olan Muharrem İnce için CHP içinde 'hain' yakıştırması yapılıyor. Bazı partililer Muharrem İnce'yi hain olarak tanımlarken, İnce'yle aynı çizgide duranlar bu söyleme karşı çıkıyor.

PARTİDE PANİK VAR

Muharrem İnce'nin ansızın aldığı parti kurma kararı CHP'yi paniğe sevk etti. Oyları bölmesinden endişe edilen Muharrem İnce'nin ikna edilmesini savunanlar var. Ancak İnce'nin karşısındaki marjinal partililer ise gitmesi taraftarı. İnce'nin partiden ayrılmasına ihtimal verilmemesi üzerine yaşanan gelişmeler sonrası CHP'de hareketli günler yaşanıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'SUSUN' TALİMATI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'ye cevap veren veya hedef alan partililere talimat verdi. İnce konusunda kimsenin konuşmasını istemeyen Kılıçdaroğlu, cevabı kendisinin vereceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye A Takımını kurduktan sonra yanıt vermesi bekleniyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun MYK'daki isimlerde sürprizler yaparak İnce'ye yönelişi engellemeye çalışacağı da gelen bilgiler arasında...

İNCE İÇİN BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA KURULTAY OLDU

İnce, uzun süredir parti ile ilgili sessizliğe bürünmüştü. Kurultaya kadar açıklama yapmayan İnce, aday da olmamıştı. Kılıçdaroğlu'na karşı partideki en güçlü muhalif olan İnce, kurultayda sıradan bir delege gibi en arkaya gönderilmişti. İnce için bu gelişme bardağı taşıran son damla oldu.

İNCE'DEN 'BÖLÜCÜ' ÇIKIŞI

İstanbul ve Ankara'da yoğun görüşme trafiğinde olan Muharrem İnce, kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap verirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sorusunu sormuştu.