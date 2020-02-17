İYİ Parti'de bir istifa daha! İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok istifa etti! 17.02.2020 12:06

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde CHP ve HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti’de adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde partinin Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal’ın istifasının ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da istifasını duyurdu. Yaptığı açıklamada İYİ Parti yönetimine zehir zemberek sözler kullanan Ok, “Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Bu durumu kabul etmeyeceğimi söylediğimde partinin yönetim katının iş birliğinde aynen devam edeceğini anladım” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal'ın istifası ile şok yaşayan İYİ Parti daha henüz kendine gelmemişken br istifa ile daha karşı karşıya geldi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Ok'un istifa açıklamasında yerel seçimlerde destekledikleri CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun HDP aşkından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesi dikkat çekti.

Ok, İmamoğlu'nun seçildikten hemen sonra Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmesini, kayyum atanan HDP'li başkanlara destek ziyaretinde bulunmasını eleştirerek, İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Soros Vakıflarında görev yapan isimlerin İYİ Parti'de en üst kademelere getirildiğini de sözleyen Ok, "Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros'çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir" açıklamasında bulundu.

"İDDİAMIZ KISA SÜREDE YIKILDI"

Ok, "Devletimize ve milletimizi zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücünü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin asla erişemeyeceği Atatürk'ümüzün Milliyetçilik anlayışı ile kurulmuş ve bu doğrultuda siyaset yapması arzu edilmiştir. Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır. Şöyle ki sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros Vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros'çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde bir sakınca görmemiştir. Ve 03.09.2019 tarihinde yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle Genel Merkez Yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir. Yine ilk fırsatta Genel Başkanımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Yine bu görüşmede artık milletvekili adayı da olmayacağımı ve yapılacak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da kararlı ve net bir şekilde ifade ettim. Devamla Meclis Başkanlık Divanındaki görevimden de ayrılabileceğimi ifade etmeme rağmen Genel Başkanımız kararlı bir şekilde devam etmemi istedi. Haliyle siyasi çalışmalarıma seçim bölgemde de son verdim. Partimizin zarar görmemesi adına bu ayrıntıları paylaşmadığım partili arkadaşlarımın yerelde hiçbir siyasi çalışma yapmadığım ve onları yalnız bıraktığım için haklı olarak bana kırıldıklarını da biliyorum" dedi.

"DESTEKLEDİĞİMİZ İMAMOĞLU'NUN İLK FIRSATTA HDY'YE KOŞMASI..."

Milletvekili Ok, sözlerini şöyle sürdürdü: "Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim işbirliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir. Partimiz Yönetiminin milletvekilleri ile yaptığı ilk toplantıda bu durumdan rahatsız olduğumu ve bunun tarafımdan kabul edilemeyeceğini ifade ettikten sonra "Parti Yönetimin görüşünü sordum." En yetkili ağızdan verilen cevapla aynen devam edileceğini anlaşılmış oldu"

"ASLA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAĞIM"

Ok sözlerine şöyle devam etti: "İyi Partideki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum. Ayrıca kamuoyunda yanlış algıların oluşmaması için altını önemle çizerek ifade etmek isterim ki ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu'nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan'ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz. Şahsım Türk Milliyetçiliği Ülküsüne gönül vermiş ve bu duruşumdan da asla taviz vermeyecek bir duruşa sahibim. Bu dönem son milletvekilliğimdir. Bundan sonra asla milletvekili adayı olmayacağımı da ifade etmek istiyorum"