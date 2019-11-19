İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Özcan Büyükşen görevinden istifa etti.

Büyükşen, yaptığı açıklamada, ailevi bir sağlık problemi sebebiyle il başkanlığı görevini bıraktığını belirterek, "25 Eylül 2018'den bugüne kadar İl Başkanı olarak hizmet etmeye devam ettim. Bu 2 yıllık süreçte biri genel seçim, biri de yerel seçim olmak üzere iki seçim geçirdik. Ancak, yeni oluşan ailevi bir sağlık problemi sebebiyle onur ve şevkle sürdürdüğüm il başkanlığı görevimden feragat etme zorunluluğu doğmuştur. Bu sebeple, 18 Kasım 2019 tarihi itibariyle İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden üzülerek istifa ediyorum.

Bundan sonra, İYİ Parti'nin bir üyesi ve neferi olarak partimin yanında olacağım" ifadelerini kullandı.