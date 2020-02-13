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  • 13.02.2020 10:10
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 10:34

İYİ Parti'de büyük şok! Genel Başkan Yardımcısı sert sözlerle istifa etti!

Kurulurken iktidara geleceği iddiasında bulunan ve ’den bölünerek kurulan İYİ Parti’de adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve , dün gece saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı çok sert açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Çokal açıklamasında, “Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum bir siyasi partide alışkanlık haline geldiyse, ne yazık ki ülkeye ümit olamaz, yol arkadaşlarım ve şahsımda uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de şok istifa!

İYİ Parti , Genel Başkan Yardımcısı , dün gece Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile partisine yönelik sert eleştiriler yaparak İYİ Parti üyeliğinden ve İYİ Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

"İYİ PARTİ ÜLKEYE UMUT OLAMAZ"
Açıklamasında, "Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum bir siyasi partide alışkanlık haline geldiyse, ne yazık ki ülkeye ümit olamaz, yol arkadaşlarım ve şahsımda uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır. Türk milliyetçiliğini daha etkin ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışında zorlama bir siyasetin Antalya'ya dayattığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil, bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz" ifadeleriyle İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Vural'ın, gün içinde istifa dilekçesini partisine ulaştıracağı öğrenildi.

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