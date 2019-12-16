İşte Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun saldırıya uğramadan önceki son görüntüleri

18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun saldırıya uğramadan önce alışveriş yaptığı süpermarketteki görüntüleri ortaya çıktı.
Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin yakınlarında alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dosyasında bulunuyor.
Görüntülerde Hablemitoğlu, süpermarket arabasıyla reyonlar arasında alışveriş yaparken görülüyor.
Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
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