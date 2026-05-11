Gaziantep'te feci kaza: Ayşe Demirbaş vefat etti
Gaziantep 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, bir TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i çocuk 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesinde Can Pazarı
Kaza, sabahın erken saatlerinde Lütfullah Bilgin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki 59 AEY 836 plakalı TIR ile Veysel Y. yönetimindeki 27 APT 186 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkıştı.
Ayşe Demirbaş Kurtarılamadı: 1'i Çocuk 4 Yaralı
Olay yerine ivedilikle sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde yolcu konumunda bulunan 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Kazada yaralanan sürücü Veysel Y. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 1'i çocuk 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Demirbaş'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede inceleme başlattı. TIR sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.