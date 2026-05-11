Organize Sanayi Bölgesinde Can Pazarı

Kaza, sabahın erken saatlerinde Lütfullah Bilgin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki 59 AEY 836 plakalı TIR ile Veysel Y. yönetimindeki 27 APT 186 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkıştı.

Ayşe Demirbaş Kurtarılamadı: 1'i Çocuk 4 Yaralı

Olay yerine ivedilikle sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobilde yolcu konumunda bulunan 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Kazada yaralanan sürücü Veysel Y. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 1'i çocuk 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Demirbaş'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede inceleme başlattı. TIR sürücüsünün ifadesine başvurulurken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.