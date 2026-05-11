İnşaat çalışması felakete dönüşüyordu: Riskli bina yan yattı

Temel kazısı sırasında yan yatan bina çevrede büyük panik yaratırken, yapının daha önceden tahliye edilmiş olması olası bir can kaybını önledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yürütülen bir inşaat çalışması, az kalsın büyük bir felaketle sonuçlanıyordu. Bir arsada gerçekleştirilen temel kazısı sırasında, inşaat alanının hemen bitişiğinde bulunan 2 katlı binanın temeli zarar gördü. Temel desteğini kaybeden bina, büyük bir gürültüyle yan yatarak askıda kaldı.

Faciayı Önceden Alınan Önlem Durdurdu

Binanın temelindeki sarsıntıyı ve hasarı fark eden yetkililerin, yapıyı daha önce riskli bularak tahliye etmiş olması büyük bir facianın önüne geçti. Olayın meydana gelmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgeye kısa sürede AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Teknik İnceleme Başlatıldı

Ekipler tarafından enkaz alanında ve bina içerisinde yapılan titiz kontrollerde, olay anında içeride kimsenin bulunmadığı kesinleşti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ve itfaiye ekipleri, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Yetkililer, yan yatan binanın çevresindeki diğer yapılarda da herhangi bir kayma veya risk olup olmadığını belirlemek adına teknik inceleme başlattı.

