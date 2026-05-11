Kocaeli’de TIR servisle çarpıştı: 8 yaralı

Çarpışmanın Şiddetiyle Servis Devrildi

Kaza, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile 34 GA 2154 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü yola devrilerek metrelerce sürüklendi.

Bölgeye Ekipler Sevk Edildi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan işçilere ilk müdahale sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı. Kazada yaralanan 8 kişi, bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kaza nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Devrilen servis aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek amacıyla sürücülerin ifadelerine başvururken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.