Trafikte yumruklu kavga: Motosikletliyi tek hamlede bayılttı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir araç yıkama istasyonu, dün akşam saatlerinde gerilim dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklet sürücüsü ile istasyonda bulunan bir grup arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

Tartışma Şiddete Dönüştü

Kısa sürede alevlenen tartışmada tansiyonun yükselmesiyle birlikte taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Sözlü atışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi, motosiklet sürücüsüne sert bir yumruk attı. Aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybeden sürücü, motosikletinin yanına yığılarak baygınlık geçirdi.