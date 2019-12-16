Necip Hablemitoğlu cinayetinde FETÖ parmağı! Necip Hablemitoğlu kimdir?
Faili meçhul cinayetlerin kol gezdiği 2000'li yılların başında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Suikastin baş şüphelilerinden biri Ukrayna'da yakalanarak gözaltına alındı. Peki FETÖ tarafından katledilen Hablemitoğlu kimdi? FETÖ Hablemitoğlu'nun fişini niye ve nasıl çekti? İşte o detaylar...
Faili meçhullerin kol gezdiği 2002 Türkiye'sinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hablemitoğlu suikastına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
17 yıl önce evinin önünde öldürülen Hablemitoğlu'nun ölümünde parmağı olduğu öğrenilen FETÖ'cü isim Ukrayna'da yakalandı. Peki Hablemitoğlu neden FETÖ'nün hedefi olmuştu?
Fetullah Gülen'in aslında, devleti ele geçirmek için yetiştirdiği militanları ile birlikte bu amaç uğrunda çalıştığını ilk kez tespit eden ve dillendiren Hablemitoğlu, bu konuda yaptığı araştırmalar ve yazdığı yazılar nedeniyle FETÖ'nün hedefine girmişti. Öldürülmeden 4 ay önce tamamladığı "Köstebek" kitabında FETÖ'nün tüm parametrelerini gözler önüne seren Hablemitoğlu için "öldürülsün" talimatı bizzat FETÖ elebaşı Gülen'den geldi.
NECİP HABLEMİTOĞLU CİNAYETİNİN KATİL ZANLISI UKRAYNA'DA BÖYLE YAKALANDI
"ÖLDÜRÜN" TALİMATI GÜLEN'DEN
18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin geçmişte FETÖ'ye bağlı bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan ve hükümlü olduğu bir başka dava sebebiyle cezaevinde bulunan Davut Şafak isimli şahıs, bir avukata yazdığı mektupta, Hablemitoğlu suikastının emrini, hain FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'Topal Kazım' lakaplı halasının oğlu Kazım Avcı'nın verdiğini; kendisinin de bu ana şahit olduğunu öne sürdü.