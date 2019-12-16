Necip Hablemitoğlu cinayetinde FETÖ parmağı! Necip Hablemitoğlu kimdir?

Fetullah Gülen'in aslında, devleti ele geçirmek için yetiştirdiği militanları ile birlikte bu amaç uğrunda çalıştığını ilk kez tespit eden ve dillendiren Hablemitoğlu, bu konuda yaptığı araştırmalar ve yazdığı yazılar nedeniyle FETÖ'nün hedefine girmişti. Öldürülmeden 4 ay önce tamamladığı "Köstebek" kitabında FETÖ'nün tüm parametrelerini gözler önüne seren Hablemitoğlu için "öldürülsün" talimatı bizzat FETÖ elebaşı Gülen'den geldi.

NECİP HABLEMİTOĞLU CİNAYETİNİN KATİL ZANLISI UKRAYNA'DA BÖYLE YAKALANDI