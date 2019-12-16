Türkiye'de karanlık olayların yaşandığı ve faili meçhul cinayetlerin olduğu 2000'li yılların başında evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun cinayetine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna'da yakalanan ve FETÖ'nün kilit isimlerinden olduğu tespit edilen bir kişinin, Hablemitoğlu suikastinin de baş şüphelilerinden biri olduğu ortaya çıktı.



*Ukrayna'da yakalanan Hablemitoğlu suikastinin baş şüphelisi

Araştırmacı-yazar kimliğiyle bilinen Hablemitoğlu, ölümünden önce FETÖ ve Fetullah Gülen hakkında yaptığı araştırmalarla ve Bergama'daki altın madeni konusunda yazdığı "Alman Vakıflar Bergama Dosyası" kitabıyla uzun süre gündem olmuştu. Fetullah Gülen yapılanmasının devlet içerisindeki kademelere sızarak paralel bir yapılanma oluşturduğunun altını çizen Hablemitoğlu, Bergama'da engellenmek istenen altın çıkarma faaliyetlerinin arkasındaki güçleri de cesurca kaleme almıştı.

FETÖ-ALMAN VAKIFLARI-BERGAMA ALTINLARI ÜÇGENİNDE SUİKAST

Gülen hakkında yaptığı çalışmalarla örgütün radarına giren Hablemitoğlu, Bergama dosyası ile de hedef tahtasına oturtuldu. Bergama'daki altın rezervine sahip olmak isteyen örgüt Hablemitoğlu'nun yaptığı araştırmalardan rahatsız olarak suikast düğmesine bastı.



*Akın İpek

FETÖ yapılanmasını casusluk ekseninde inceleyen Hablemitoğlu, "Alman Vakıfları Bergama Dosyası" isimli kitapta Bergama'da yapılan sözde çevreci eylemlere dikkat çekmişti. İlçenin zengin altın rezervlerinin bazı çevreler tarafından "sözde çevreci eylemlerle" çıkartılmasının engellenmeye çalışılmasının ardından, rezervlerin FETÖ'nün bir numaralı finansörü olan Akın İpek'e teslim etme çabası olduğu ortaya çıkmıştı. Ankara'da davetiye basan küçük çaplı bir iş adamı olan İpek, 2003 yılında sürpriz bir kararla altın işine girmişti.

Hablemitoğlu'nun öldürülmesinden birkaç yıl sonra Bergama'daki altın madenlerini 44,5 milyon dolar gibi komik bir rakamla ele geçiren İpek, buradan çıkarılan altınlarla FETÖ'yü finanse etmişti. İpek'in madencilik faaliyetlerinde yasal sınırın üzerinde siyanür kullanmasına rağmen, bölgedeki sözde çevreci eylemler birden bıçak gibi kesilmişti.

HABLEMİTOĞLU: BENİ ÖLDÜRECEKLER

Necip Hablemitoğlu'nun araştırması, Bergama'da altın çıkarılmasına karşı olan STK'ların arkasında Alman gizli servisiyle bağlantılı Alman vakıflarının olduğunu ortaya çıkarmıştı. Hablemitoğlu, "Bu açıklamaları yaptığım içim beni öldürecekler" dedikten kısa süre sonra öldürülmüştü.

ALMANYA FETÖCÜLERİN SIĞINAĞI OLDU

O dönem FETÖ'nün altın madenini ele geçirme operasyonuna destek olan Almanya, darbe girişiminin ardından da FETÖ'cülerin sığınağı oldu. Terör örgütü ile bağlantılı birçok kişiye sığınma hakkı veren Almanya'da, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin baş sorumlularından biri olan Adil Öksüz'ün de gizlendiği işaret edilmişti.

Takvim.com.tr/Özel haber