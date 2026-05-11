Çevre yolunda korku dolu dakikalar: Tır alev topuna döndü

İstanbul Çatalca'da seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Olay, Çatalca Çevre Yolu Ferhat Paşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan tırın çekici kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Alevler Tüm Aracı Sardı

Durumu fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek hemen tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası dev araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.