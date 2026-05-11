Uçurumun dibinde feci son: Genç sürücü kurtarılamadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kaza, bir ocağa ateş düşürdü. Karabahçe Gazi köyü mevkiinde seyir halinde olan 20 yaşındaki E.A. idaresindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, savrularak yol kenarındaki metrelerce derinlikteki uçuruma yuvarlandı.

Ekipler Uçurumun Dibine İndi

Kazayı fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi şartlarında uçurumun dibine inen ekipler, hurda yığınına dönen kamyonette yaptıkları incelemede acı gerçekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücü E.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Genç sürücünün cansız bedeni, ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 20 yaşındaki E.A.'nın ani ölümü ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğarken, jandarma ekipleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.