Eskoop Sanayi Sitesi alevlere teslim: Alevler gökyüzünü kapladı

stanbul Başakşehir'de bulunan Eskoop Sanayi Sitesi, gece saatlerinde yükselen alevlerle sarsıldı. Saat 22.30 sıralarında bir iş yerinde başlayan yangın, çevre sakinlerine ve site esnafına korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki malzemelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı.

Ekipler Seferber Oldu

Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine Başakşehir ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sanayi sitesi içerisinde güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri de olası bir yaralanma durumuna karşı hazır bekletiliyor.

Sirayet Tehlikesi Sürüyor

Alevlerin çok şiddetli olması ve dükkanların birbirine yakınlığı nedeniyle yangının yandaki iş yerlerine sıçrama tehlikesi bulunuyor. İtfaiye ekipleri, bir yandan ana yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan soğutma çalışmalarıyla alevlerin yayılmasını engellemeye odaklanmış durumda.