CANLI YAYIN
Geri
Eskoop Sanayi Sitesi alevlere teslim: Alevler gökyüzünü kapladı

Eskoop Sanayi Sitesi alevlere teslim: Alevler gökyüzünü kapladı

Gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede tüm iş yerini saran yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; ekipler alevlerin yan binalara sıçramaması için zamanla yarışıyor.

stanbul Başakşehir'de bulunan Eskoop Sanayi Sitesi, gece saatlerinde yükselen alevlerle sarsıldı. Saat 22.30 sıralarında bir iş yerinde başlayan yangın, çevre sakinlerine ve site esnafına korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki malzemelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı.

Ekipler Seferber Oldu

Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine Başakşehir ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sanayi sitesi içerisinde güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri de olası bir yaralanma durumuna karşı hazır bekletiliyor.

Sirayet Tehlikesi Sürüyor

Alevlerin çok şiddetli olması ve dükkanların birbirine yakınlığı nedeniyle yangının yandaki iş yerlerine sıçrama tehlikesi bulunuyor. İtfaiye ekipleri, bir yandan ana yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan soğutma çalışmalarıyla alevlerin yayılmasını engellemeye odaklanmış durumda.

Bunlar da Var

Kocaeli’de TIR servisle çarpıştı: 8 yaralı
Kocaeli’de TIR servisle çarpıştı: 8 yaralı
Gaziantep'te feci kaza: Ayşe Demirbaş vefat etti
Gaziantep'te feci kaza: Ayşe Demirbaş vefat etti
Samsun'da kaza: Hatun Kabadayı vefat etti
Samsun'da kaza: Hatun Kabadayı vefat etti
Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Başkan Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti
Vahdettin Köşkü’nde kritik kabul: Başkan Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kabul etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle