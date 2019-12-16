Kritik hafta! Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar? Yeni Asgari ücret ne kadar olacak? 16.12.2019 18:01

Asgari ücret ve AGİ'nin 2020'de ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk iki toplantısını tamaladı. Üçüncü toplantı TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Asgari ücret zam oranı konusunda kritik haftalara girildi. Peki, asgari ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar? Yeni Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar? Yaklaşık 7 milyon çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Komisyon, ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Toplantıda resmi olarak ilk kez pazarlık yapılacak. Türk-İş'in ardından TİSK'in de masaya koyacağı rakam şekillendi. Peki, asgari ücret ve AGİ 2020 zammı ne kadar? Yeni Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ: 2 BİN 578 TL

Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden Türkiye'nin en büyük işçi sendikası Türk-İş ilk günden itibaren 2 bin 578 TL'nin altında bir ücret kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, diğer sendikalarla birlik kararı aldıklarını, her birinin farklı zam önerileri olduğunu ancak 2 bin 578 TL'nin altında bir rakamın konuşulmayacağını söyledi. İlk toplantıdan itibaren Türk-İş'in kararında bir değişiklik olmadı.

TİSK, ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM VERMEK İSTEMİYOR

TİSK yetkilileri enflasyon ile ilgili beklentiye vurgu yaptı. Geride kalan sürede Türk-İş'e kıyasla daha ketum bir tavır sergileyen ve rakam vermeyen TİSK yetkilileri resmi olmasa da bazı rakamlar telaffuz etmeye başladı.

TİSK'in telaffuz ettiği rakam 2 bin 262 TL oldu. TİSK yetkilileri, devlet desteğinin artışı ile bu rakamın mümkün olacağını ifade etti. İşverenlerin bunun üzerinde bir rakamı vermeyeceği, bunun altında pazarlık edileceği söylendi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk iki toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. Dördüncü ve son toplantı ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor. Son toplantının ardından 2020'de geçerli olacak asgari ücret rakamı açıklanacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar bir sonraki sayfada...

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor.

TİSK:

İşgücü maliyetleri, rekabet gücü, yatırımlar, hedef işsizlik ve hedef enflasyon dikkate alınsın.

Asgari ücret desteği 2020'de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etsin.

SGK işveren desteği yüzde 5'ten 6'ya yükseltilsin. Bu oran toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulansın.



TÜRK-İŞ:

Net 2 bin 578 liranın altında pazarlık yapmayız.

BİRİNCİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısının 17 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.

İKİNCİ TOPLANTIDA NE OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan komisyon, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.

İşçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ile işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç'un yer aldığı toplantı 1 saat 40 dakika sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Önder, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda iki bakanlık ve TÜİK temsilcilerinin ekonominin genel durumuna ve istihdama ilişkin verileri paylaştığını bildirdi.

TÜİK'in bugünkü toplantıda bir çalışanın belirli kaloriler dikkate alınarak yaptığı gıda harcaması rakamını komisyonla paylaşmadığını belirten Önder, bu rakamın asgari ücret rakamı olmadığının altını çizdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.