İstanbul'da gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler Sultangazi'de baskın düzenledi. Adreste bulunan kamyonet içinde kesilmiş at etleri bulunurken, 3 at da kesilmek üzereyken ele geçirildi. Ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Sultangazi, Habipler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerine 'gecekondu bahçesinde at kesiliyor' şeklinde bir ihbar geldi.

Bunun üzerine zabıta ekipleri polis eşliğinde ihbar edilen adrese baskın düzenledi.

3 AT DAHA KESİLMEK İÇİN BEKLİYORDU!

Ekiplerin adreste yaptığı aramada 3 at bulunurken, park halindeki bir kamyonetin kasasında ise kesilmiş atlara ait et parçaları olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri ilgili gecekonduda yaptığı aramada hiç kimseye rastlamazken olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan Sultangazi Belediyesine ait zabıta ekipleri kesilmekten son anda kurtulan 3 canlı atı koruma altına aldı. Kesilmiş at etleri ise imha edilmek üzere götürüldü.