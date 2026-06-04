Sultangazi'de trafik kazası sonrası bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 20:58 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 21:08

Maddi Hasarlı Kaza Kanlı Kavgaya Dönüştü

Olay, Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi 1341 Sokak'ta meydana geldi. Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'nin içerisinde bulunduğu seyir halindeki otomobil, sokak üzerinde başka bir araçla çarpıştı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza sonrasında araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ancak kazanın ardından taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Diğer aracın sürücüsünün telefonla haber vermesi üzerine, sürücünün yakınları da kısa sürede olay yerine geldi. Kalabalık grubun da dahil olmasıyla tartışma, tekme, tokat ve bıçakların kullanıldığı acımasız bir kavgaya dönüştü.

Hastanede Yapılan Müdahaleler Yetersiz Kaldı

Gözü dönmüş saldırganlar, kavga esnasında baba Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan baba ve 2 oğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan 25 yaşındaki Baran Fakhani, doktorların gerçekleştirdiği tüm kritik müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Hastanede tedavileri süren baba Hakim Fakhani ve diğer oğlu Barış Fakhani'nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Dehşet Anları Kamerada, Polis Şüphelilerin Peşinde

Yaşanan feci olay ve şüphelinin baba ile oğullarına yönelik gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde kavga anı ve bıçaklama anları net bir şekilde yer alırken, asayiş ekipleri bu delilleri inceleme altına aldı. İhbarın ardından olay yerine gelerek sokağı ablukaya alan polis ekipleri, kazanın ardından kaçarak izini kaybettiren şüpheli şahıs ve yanındaki yakınlarını yakalamak için kent genelinde geniş çaplı bir insan avı başlattı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü tahkikat titizlikle sürüyor.