Kadıköy'de sokakta yürüdüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğrayan Ali Rıza Ocak sekiz yerinden bıçaklandı. Yaralı olarak yürüyen Ocak'ı taksi şoförü Ferit Karadağ aracıyla hastaneye götürdü. Saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, saat 03.15 sıralarında Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Ali Rıza Ocak, 3 kişinin saldırısına uğradı. 8 yerinden bıçaklanan Ocak yol boyunca yürüyerek yardım istedi. O sırada, sokaktan geçen taksi şoförü Ferit Karadağ, durumu fark ederek yaralı Ocak'ı taksisine alıp hastaneye yetiştirdi. Hastaneye kaldırılan Ali Rıza Ocak, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

"YARALI OLDUĞUNU GÖRÜNCE HEMEN ARACIMA ALDIM"

Ferit Karadağ, "Ben ticari taksi kullanıyorum. Buradan Moda'ya doğru çıkmaya çalışıyordum. Önümde bir araç vardı. Vatandaşın birisi bu araçların arasından gelerek bu öndeki arabaya binmeye çalıştı. Öndeki araç almadı. Almayınca bana sıra geldi. Bir baktım adam yaralı, yaralı olduğunu görünce hem de kanamalı yaralı baya bir kan akıyordu. Hemen aracıma aldım 'beni en yakın hastaneye götür, beni bıçakladılar' dedi. Kim olduğunu da bilmiyor, tanımadığı birileri tarafından bıçaklanmış. Daha sonra acil bir şekilde hastaneye gittim. Yolda bayılmasın düşüncesi ile konuşturmaya çalıştım. Hastaneye kadar konuşarak gittik, hastanede doktorlar görünce acilen müdahale ettiler. Sonradan gelip kan izlerini takip ettik, polis arkadaşlara yardımcı olma babında. Olayın tam yerini kendilerine gösterdim. Takip ettiğimizde yukarıdan aşağı kan izlerinin geldiğini gördük, olay bundan ibaret. Durumunun kritik olduğunu söylediler. Çünkü ben kendisinin telefon numarasını almak istedim. Belki de daha sonrasında telefon edip, diyaloğa girmek istedim." dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin arkasında 3 kişinin yürüdüğü ve bir süre sonra önlerinde yürüyen kişiye saldırdıkları görülüyor. Önce tekme atılarak yere düşürülen kişiye bıçaklı saldırı yapılıyor. Yaralı yolun karşısına geçiyor. Burada da saldırganlar yaralıya tekme atmaya devam ediyor.