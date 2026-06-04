Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 22:47

Çarpışmanın Şiddetiyle Kaldırıma Savruldu

Caddede seyir halinde olan E.G. idaresindeki servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.I.'nın kullandığı özel halk otobüsüne yandan çarptı. Kontrolden çıkan ve hızla savrulan özel halk otobüsü, çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı o anlarda ancak kaldırıma çarparak durabildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerini, kazada yaralanan minibüs sürücüsü E.G. ve otobüs şoförü M.I. ile araçlarda bulunan diğer 3 yolcuya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan 5 yaralının yapılan kontrollerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.