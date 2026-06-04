Yaya geçidinde feci kaza: Otomobilin çarptığı kadın havaya savruldu

Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 21:17 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 21:24

Tereddüt Ettiği Anda Otomobil Çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kadın, refüj kenarında bir süre duraksayarak karşıya geçmekte tereddüt yaşadı. Tam o esnada cadde üzerinde seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil hızını alamayarak kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan talihsiz kadın, sert bir şekilde beton zemine düşerek yaralandı.

Vatandaşlar Yaralının Yardımına Koştu

Kazayı gören çevredeki esnaflar ve yoldan geçen vatandaşlar büyük bir korku ve panikle hemen yaralı kadının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, acı içinde yerde yatan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sedyeyle ambulansa alınan yaralı kadın, acil koduyla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına alınan kadının sağlık durumunun takibi sürdürülüyor.

Dehşet Anları Güvenlik Kamerasında

Meydana gelen feci kazanın tüm detayları, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde; kadının yolun karşısına geçmek üzereyken yaşadığı anlık tereddüt, otomobilin hızla çarpma anı ve kadının yere savrulması net bir şekilde yer aldı. Kayıtlarda ayrıca, kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların büyük bir duyarlılık göstererek yaralı kadının etrafına toplanıp yardım etmeye çalıştığı anlar da görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleme altına alan polis ekipleri, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü ve plakasını belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.