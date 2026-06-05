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İki araç kafa kafaya feci şekilde çarpıştı: 3 ölü!

İki araç kafa kafaya feci şekilde çarpıştı: 3 ölü!

Sivas merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı katliam gibi kazada karı koca ve diğer sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Karı Koca ve Diğer Sürücü Hayatını Kaybetti

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, feci kazanın bilançosu ortaya çıktı. Hafif ticari araç sürücü jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşinin de olay yerinde can verdiği belirlendi. Otomobil içerisinde bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan iki yolcu ise olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Cenazeler Morga Kaldırıldı

Kaza yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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