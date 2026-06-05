İki araç kafa kafaya feci şekilde çarpıştı: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 05 Haziran 2026 00:03 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026 00:10

Karı Koca ve Diğer Sürücü Hayatını Kaybetti

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, feci kazanın bilançosu ortaya çıktı. Hafif ticari araç sürücü jandarma ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşinin de olay yerinde can verdiği belirlendi. Otomobil içerisinde bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan iki yolcu ise olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Cenazeler Morga Kaldırıldı

Kaza yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale dönerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.