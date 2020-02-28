İstanbul'da şehitler için sela okundu

Suriye'nin İdlib kentinde Esad güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 Mehmetçik şehit oldu. İstanbul’daki camilerde şehitler için sela okundu.
Suriye'nin İdlib kentinde eli kanlı Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 askerimiz şehit oldu.
İSTANBUL'DA SELA SESLERİ
İstanbul'daki camilerde şehitler için sela okundu.
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