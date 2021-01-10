SİHA'lardan sonra dünyanın yeni gözdesi olacak! BAYKAR tarafından geliştirildi! Uçan araba: CEZERİ

Savunma sanayiideki yerli ve millilikte şaha kalkan Türkiye İHA ve SİHA’lardan sonra birçok silahı ile dikkat çekmeyi planlıyor. Bu kapsamda geliştirilen uçan araba CEZERİ ilk testleri başarı ile geçti. Özellikleri ile kendine hayran bırakan CEZERİ Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg’lık ön prototip uçuş testlerinde halatsız şekilde 10 metre yükseldi. İşte detaylar…

Yerli ve milli üretimde hızlı bir çıkış yakalayan Türkiye, İHA/SİHA'lar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de ilk uçan araba CEZERİ için çalışmalar devam ediyor. İlk testleri başarıyla geçen ve özellikleriyle hayran bırakan CEZERİ hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

"GELECEĞİ TASARLAMAK"

BAYKAR, dünyanın da yakından takip ettiği Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri hakkında paylaşımda bulundu.



BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından, "Geçmişten ilham alarak geleceği tasarlamak... Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, gençlerimize örnek olacak ve gelecekte daha iyilerini geliştirmelerine vesile olacak!" açıklamasında bulunuldu.

CEZERİ İLK UÇUŞUNU TAMAMLADI

BAYKAR firması tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde halatsız şekilde 10 metre yükseldi.

CEZERİ NE ZAMAN SAHADA OLACAK?

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık 1,5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladıkları Cezeri Uçan Araba'nın, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak Cezeri Uçan Araba'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV'ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

CEZERİ'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Seyir hızı: 100 km/s

Azami uçuş irtifası: 2000 m

Hava kalma süresi: ~ 1 saat

Menzil: 70-80 km

Bataryaların tam dolumu için gereken süre: 1 saat

Ölçüler (en X boy X yükseklik): 3730 x 4070 x 1870 mm

Kalkış / iniş: Dikey kalkış-iniş

Azami Kalkış Ağırlığı: 241 kg

Motor tipi: 8x BLCD

CEZERİ'NİN TEKNİK KABİLİYETLERİ

Elektrik tahrikli pervaneler; her bir motor kolunda 2 adet ters dönüşlü pervane

Lityum-iyon batarya paketi

Üç yedekli tam otonom uçuş kontrol sistemi

Karbon fiber yapısal; hafif ve dayanıklı kabin ve motor kolları konstrüksiyonları

Sabit hatveli pervaneler

Kentsel hava taşımacılığına uygun yolcu ve kargo kabinleri

Yapay zekâ bilgisayarı destekli uçuş sistemi

KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI

Şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığı azaltılabilir

Trafikte geçirilen zaman en aza indirilebilir

Ulaşım kaynaklı hava kirliliği azaltılabilir

Trafik kazaları azaltılabilir

Daha hızlı ve etkin bir kargo taşımacılığı hizmeti sağlayabilir

Sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına (kan, organ taşımacılığı vb.) hızlı şekilde cevap verebilir

Yüksek riskli savaş bölgelerine ikmal amaçlı kullanılabilir

CEZERİ'NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Araç minimum teknik bilgi ve havacılık bilgisi ile uçurulabilecek şekilde tasarlanmaktadır.

Uçan Araba 8 adet BLDC motor ve pervane çiftinden oluşan, üstten pervaneli, tek koltuklu, döner kanatlı bir hava aracıdır.

Araç gücünü şarj edilebilir bataryalardan sağlamaktadır ve %100 elektrik ile çalışmaktadır.

Araç kumanda kolu, irtifa kontrol kolu, dokunmatik komuta ekranı, iki adet fiziksel buton (Acil İn, Dur) ve iki adet anahtar (Motor Bataryası Anahtarı, Aviyonik Sistem Anahtarı) aracılığı ile kontrol edilmektedir.