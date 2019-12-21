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'israf' dillerinde 'lüks' hayatlarında! CHP'li başkanların lüks araçları kuyruk oluşturdu...

21.12.2019 22:32

‘İhtiyaç fazlası araç var’ diyerek 'israf' algısıyla hizmet araçlarını Yenikapı’da sergileyen CHP'nin belediye başkanlarının lüks makam araçları ortaya çıktı. CHP Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin düzenlendiği Maslak Hilton Otel önünde lüks makam araçları kuyruk oluşturdu. Fiyatları 1 milyon 660 bin TL ile 430 bin TL arasında değişen araçlar objektiflere yansıdı. İşte CHP'li başkanların lüks araçları...


'İhtiyaç fazlası araç var' diyerek 'israf' algısıyla hizmet araçlarını Yenikapı'da sergileyen CHP'nin belediye başkanlarının lüks makam araçları ortaya çıktı. CHP Yerel Yönetimler ve Turizm Zirvesi'nin düzenlendiği Maslak Hilton Otel önünde lüks makam araçları kuyruk oluşturdu. Fiyatları 1 milyon 660 bin TL ile 430 bin TL arasında değişen araçlar objektiflere yansıdı.

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