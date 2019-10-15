'İsraf' iddiasıyla Yenikapı'ya hizmet araçlarını çektirip şov yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önce İstanbul'da yaşanan depremi bahane edip, ihale duyurusuna bile çıkmadan 'acil ihtiyaç' kapsamında adrese teslim 1 milyon liralık araç alımı yaptı. Ardından da 140 adet araç için yeni bir ihale yayımladı.

YENİKAPI'DA ŞOV YAPMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eylül ayında 'israf' bahanesiyle Yenikapı'ya çektirdiği araçlarla ilgili "Bunlar fazla. İsraf olmasın diye bu araçları kullanmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

O çıkıştan sadece birkaç gün sonra İETT üzerinden araç kiralama ihalesine çıkılmış ve bu durumun gündeme gelmesi üzerine apar topar iptal edilmişti.

26 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da paniğe neden olan depremle birlikte hem Megakent'in hem de Türkiye'nin gündemi değişti.

DEPREM KONUŞULURKEN İHALEYE ÇIKILDI

Depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken İBB, aynı gün apar topar araç kiralama yoluna gitti.

"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak gerçekleştirilen ihalede, 1.152.810 TL karşılığında 3 aylığına araç kiralandı.

Kiralanan araçların adeti ve niteliği, ihale şartnamesi oluşturulmadan alım yapıldığı için gizemini koruyor.



YETMEDİ 140 ARAÇ DAHA TALEP EDİLDİ

Deprem gündeminin gölgesinde kalan bu gelişmenin ardından söz konusu araç alımını yeterli görmeyen İBB yönetimi, 140 araç daha kiralamak için ihaleye çıktı.

8 Ekim 2019 tarihinde duyurusu yapılan araç kiralama ihalesi, 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında, farklı tip ve modellerde tam 140 araç kiralanacak. Kiralanması planlanan araç tiplerinden 1. kategoride yer alan 18 adet için talep edilen özellikler dikkat çekiyor.





