Ankara Ticaret Odası eski başkanı CHP'li Sinan Aygün, Mansur Yavaş'ı 25 milyon TL rüşvet istemekle suçladı. Aygün, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konunun inşaat ruhsatı üzerinden olması ise dikkat çekti. Ankara'da 25 milyonluk rüşvet iddiasının kronolojisini A Haber Gece Ajansı'nda Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran anlattı. İşte detaylar...
CHP'li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün karşı karşıya! İşte CHP'deki rüşvet skandalının kronolojisi...22.12.2019 00:56
- CHP'li Mansur Yavaş ve Sinan Aygün karşı karşıya! İşte CHP'deki rüşvet skandalının kronolojisi...
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