2019 Necip Fazıl Saygı Ödülü Prof. Dr. Uğur Derman'a 21.12.2019 22:17

2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. "Necip Fazıl Saygı Ödülü" Prof. Dr. Uğur Derman'a verildi. Ödülü alan Derman kısa bir konuşta yaptı. İşte o anlar...