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2019 Necip Fazıl Saygı Ödülü Prof. Dr. Uğur Derman'a

21.12.2019 22:17

2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni Başkan Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. "Necip Fazıl Saygı Ödülü" Prof. Dr. Uğur Derman'a verildi. Ödülü alan Derman kısa bir konuşta yaptı. İşte o anlar...


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