İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı bütçesi Saraçhane'deki meclis toplantı salonunda görüşüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı toplantıda mecliste grubu olan siyasi parti temsilcileri bütçe üzerine konuştu.

AK Parti grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Göksu, 2020-2024 Stratejik Planı'nın vizyon kısmında öncelenen 'adil', 'yeşil' ve 'yaratıcılık' gibi temel kavramların plan içerisinde karşılığının bulunmadığını söyledi.

"TAHVİL İHRACINI MAHKEMEYE GİDİP SİZ İPTAL ETTİRMEDİNİZ Mİ?"

2020-2024 Stratejik Planı'nı ve 2020 bütçesini halkın beklentileri ve şehrin kapasitesini göz önüne alarak incelediklerini ifade eden Göksu, şunları söyledi:

"Bu stratejik plan neyi söylüyor biliyor musunuz? Seçimden üç ay önce, seçimden bugüne kadar mevcut belediyenin ve CHP'li arkadaşların enkaz edebiyatının yalan olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar söylenenlerin hiçbir karşılığının olmadığını, stratejik planda bu kurumun ne kadar güçlü bir kurum olduğunu, bu kurumun ne kadar kalifiye ve liyakatli insanlarla iyi yönetildiğini, 21. yüzyıla ilişkin kent vizyonunu ne kadar kurguladığını hazırlanan stratejik plan söylüyor."





Göksu, altı aydır şehri yönetenlerin kapı kapı gezip "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" dediğini buna karşın yaklaşık 10 bin kişinin Büyükşehir Belediyesi'nde işten atıldığını belirtti. Göksu, aynı zamanda şeffaflık sözü verenlerin bin kişiyi de işe aldığını, bundan İstanbulluların haberi olmadığını savundu.

Belediyenin kaynak yaratmak için tahvil ihracına gidecek olmasını da eleştiren Göksu, "Arkadaşlar tahvil ihracını mahkemeye gidip siz iptal ettirmediniz mi? Hangi yüzle getirdiniz bunu buraya. Bu bütçede yeni bulduğumuz bir şey var o da 1.1 milyarlık tahvil. Eğer bir proje için tahvil kullanmıyorsanız bu daha fazla faizle para demektir." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Nurettin Sözen dönemi hariç İBB bütçelerinin çoğunlukla yüzde 90'ın üzerinde bir gerçekleşmeyle oluştuğunu ifade eden Göksu, 2020 yılında bütçenin gerçekleşme oranının düşük olacağını savundu.



BÜTÇEDEKİ "BURS" GERÇEĞİBütçeyi kamuoyunda konuşulan burs, yoksul kesime sosyal yardımlar konusunda da dikkatle incelediğini vurgulayan Göksu, "Fakir fukaraya dağıtmak için 2019 yılı bütçesi 400 milyon. 2020 yılı bütçesi ise 490 milyon lira. 90 milyon artmış. Artan bu 90 milyonla burs mu vereceksiniz, 2 bin liranın altında geliri olan ailelere mi para dağıtacaksınız? Gerçi bursta yeni bir yöntem buldular, 'eğitim yardımı' diye. Arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında 89 bin kişiye eğitim yardımı yapmış." ifadelerini kullandı.







"AK PARTİLİ BELEDİYELERİN BÜTÜN YATIRIMLARI ÇIKMIŞ"

İmamoğlu'nun ulaşım sorununu çözüp 630 kilometre metro hattı yapacağı sözünü verdiğini belirten Göksu, şunları aktardı:

"Bizim 234 kilometre raylı sistemimiz var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şu anda devam eden 83 kilometre metrosu var. Sayın başkanın 630 kilometreye ulaşması için 313 kilometre raylı sistem yapması gerekiyor. 1 kilometre metronun yaklaşık 50 milyon avro olduğunu hesaplarsanız dönemi sonuna kadar gereken rakam yaklaşık 16 milyar avro. Bir yıla düşen ise 4 milyar avro yani yaklaşık 25 milyar lira. Bu bütçede raylı sistem için ayrılan para 3.4 milyar lira. Siz bu bütçe anlayışı ile değil 313 kilometre raylı sistem yapmak, 4 yılınız bittiğinde ulaşacağınız metro 30 kilometreyi zor geçer."

Bütçeye yönelik eleştirilerini sürdüren Göksu, yatırımın, kentsel dönüşümün, Ar-Ge'nin, küresel vizyonun ve İstanbul'un olmadığını savundu.

Bütçede çokça borçlanma olduğunu vurgulayan Göksu, "Yatırım planı geldi. AK Partili belediyelerin bütün yatırımları çıkmış. Necip Fazıl'ın çok dizeleri var. 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa, yaşasın, kefenimin kefili karaborsa.' Bu bütçede projelerin iptali, çokça borçlanma, İstanbul arazilerinin satışı, sosyal medya algı yönetimi, israf diye kampanya yaptığınız çok sayıda araç kiralama var. Bu bütçede hayal kırıklığı var. Bu bütçede halk yok."

Göksu, konuşmasının sonunda CHP'nin bugüne kadar ne ilçelerde ne de büyükşehirde bütçeye 'evet' demediğini ancak kendilerinin İstanbul halkının cari hizmetlerinin engellenmemesi için içeriğini onaylamasalar da bütçeye 'evet' diyeceğini kaydetti.